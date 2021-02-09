Ziyaretçi akını

Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloku fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı.

EDİRNE’DEN GELENLER OLDU

Kentte büyük heyecan yaratan metal blokun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Şanlıurfa’nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloku görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne’den bile Şanlıurfa’ya gelenler gizemini koruyan metal bloku görmek için Örencik’e giderek, fotoğraf çektirdiler.