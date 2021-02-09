Ziyaretçi akını
Şanlıurfa’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, geçen perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazılı metal bloku buğday tarlasına yerleştirdi.
Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloku fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı.
EDİRNE’DEN GELENLER OLDU
Kentte büyük heyecan yaratan metal blokun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Şanlıurfa’nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloku görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne’den bile Şanlıurfa’ya gelenler gizemini koruyan metal bloku görmek için Örencik’e giderek, fotoğraf çektirdiler.
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