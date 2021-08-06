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Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Ziya Selçuk'tan veda açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum

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Ziya Selçuk'tan veda açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine, yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi. Yazılı bir açıklama yapan Selçuk "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" dedi ve yeni Bakan Özer'e de başarılar diledi.

3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan ve görevini yardımcısı Mahmut Özer'e devreden Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı değişti: Ziya Selçukun yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı
Milli Eğitim Bakanı değişti: Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı

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