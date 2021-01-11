Ziya Selçuk ile konuşanlar Milli Eğitim Bakanı'yla görüştüğünü zannediyor... İlginç diyalogları anlattı

Erciş Mebim Çağrı Merkezi'nde 7 yıldır görev yapan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la olan isim benzerliği nedeniyle oldukça ilginç diyaloglar yaşıyor. Memur Selçuk, Bakan Ziya Selçuk'un 10 Temmuz 2018'de Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasından sonra yakın çevresinin, çalışma arkadaşlarının ve çağrısına cevap verdiği vatandaşların ilginç tepkileriyle karşılaştığını anlatırken, Bakan Selçuk'ta bu durumu Twitter hesabından, 10 Ocak'ta paylaştı.

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları “Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim? diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" ifadelerini kullandı.

Çevresi tarafından oldukça sevilen memur Ziya Selçuk, Bakan Selçuk'un paylaştığı tweetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yaşadığı ilginç diyalogları anlatan Selçuk, "Sayın Bakamımız ile isim benzerliği birçok anı yaşamama vesile oluyor. Tabi bu durum Bakanımızın göreve başladığı tarih ile başladı. 10 Temmuz 2018 tarihinde mesai yapıyordum. Mesai arkadaşlarım bana, ‘Sayın Bakanımız yeni göreviniz hayırlı olsun’ dediler. İşte çağrı merkezine bizi aradıklarında ben Ziya Selçuk deyince bakanımızla görüştüğünü zannediyor. Sayın Bakanım diye hitap eden var, hocam diye ifade eden var. Bizi arayanlara isim telaffuz edince bu ifadeler ile yaklaşım sağlıyorlar. Ben her ne kadarda isim benzerliği olduğunu söylesem de, hayır bakanımız siz bize sürpriz yapıyorsunuz diyorlar. Sayın Bakanımızın bu güzel anıyı Twitter hesabından sosyal medya da paylaşması beni çok mutlu etti, kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.