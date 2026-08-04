Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise emekliye sevk edildi. Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Gözden Kaçmasın Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı Haberi görüntüle