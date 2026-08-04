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Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

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#Ziya Cemal Kadıoğlu#Yüksek Askeri Şura#Hava Kuvvetleri
Ziya Cemal Kadıoğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğana veda ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise emekliye sevk edildi. Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

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#Ziya Cemal Kadıoğlu#Yüksek Askeri Şura#Hava Kuvvetleri

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