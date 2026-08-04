Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise emekliye sevk edildi. Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.