Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında sanıklar hakkında müebbet hapis talebi

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Kadıköy'de bulunan bir restoranda 20 Aralık 2021 tarihinde silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında savcı mütalaasını açıkladı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Caner Koç SEGBİS sistemi ile bağlandı. Diğer sanıklar Mehmet Öksüz, İbrahim Baltacı, Mert Muhammet Beyoğlu duruşma salonuna geldi. Sanık Engin Abidinoğlu ise firari durumda bulunurken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın ölümüne ilişkin, sanık Mehmet Çakır "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer sanıklar Fuat Çakır ve Ayhan Çakır hakkında ise "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi ile beraber 24'er yıldan 36 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

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Mütalaada, tutuklu sanık Fuat Çakır'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise toplamda 6 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Ayhan Çakır'ın ise, "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar İbrahim Baltacı, Mehmet Öksüz, Mert Muhammed Beyoğlu ve Caner Koç'un "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"KENDİ CANIMIZI KURTARMAK İÇİN HAREKET ETTİK"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ayhan Çakır, "Ben daha önce savunma yapmıştım. Bu savunmamı tekrar ederim. Ben olay nedeni ile yaralandım ve sakatlandım. Kendi canımızı kurtarmak için hareket ettik. Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

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"OLAY YERİNDE 59 ADET MERMİ PATLATMIŞLAR"

Tutuklu sanık Fuat Çakır ise, "Olay yeri görüntülerine bakılırsa benim olay yerinden kaçma şansım yok. Olay yerinde 59 adet mermi patlatmışlar. Biz sanıklar olarak bu mermiler ile yaralandık. Bizim oradan kurtulmamız bir mucizedir. Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.