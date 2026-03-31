Zirveye 100 gün kala başkentte NATO hazırlığı başladı

ABD-İsrail ve İran savaşıyla daha kritik öneme sahip olan NATO 2026 yılı liderler zirvesi 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da yapılan zirveden sonra ikinci kez ev sahibi olacak. Zirveye, NATO üyesi tüm ülkelerin devlet başkanları veya hükümet başkanları ile NATO’ya üye olmayan bazı ülkelerin liderlerinin gözlemci statüsünde katılması bekleniyor. Son dönemde NATO ülkeleriyle yaptığı tartışma ile dikkat çeken ABD Başkanı Trump’ın da Ankara’daki zirveye katılacağı öngörülüyor.

HAVADAN KARADAN ÖNLEMLER

Zirveye yaklaşık 100 gün kala Ankara’da, güvenlik tedbirleri için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Liderlerin kullanacağı yollar, konaklayacakları oteller, görüşme ve toplantıların yapılacağı alanların bulunduğu bölgelerde titiz bir çalışma yapılıyor. Güvenlik ve acil müdahale planları üzerinde çalışılıyor. Ayrıca başkent Ankara’da havadan ve karadan özel önlemler alınacak. Güvenlik gerekçesiyle belirlenen yollar trafiğe kapatılacak. Zirvenin yapılacağı tarihte; toplumsal etkinlik, eylem, protesto, gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Gözden Kaçmasın Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı Haberi görüntüle

KİMLİK BİLGİLERİ ÇALIŞAN SAYISI…

- Güvenlik önlemleri kapsamında zirveye katılacak liderlerin kullanacağı güzergâhlar, kalacakları otellerin bulunduğu bölgelerdeki işyerleri, dernekler, yurtlar, konaklama yerleri mercek altına alındı. Emniyetten bu yerlere tebliğ yazısı gönderilerek, “çalışanların, işyeri sahipleri ile yöneticilerin” kimlik bilgilerinin polis merkezine iletilmesi istendi. Kimlik bildiriminde bulunmayanlar için yasal işlem yapılacağı belirtildi. Söz konusu bu yerlerde çalışanlar ile ilgili eksik kimlik bilgilendirmesi yapılması durumunda yasal işlem başlatılacağı, yönetici ev işletmecilerin de sorumlu tutulacağı kaydedildi.