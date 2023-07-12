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Zirvenin güvenliği Türkiye’den! TSK Avrupa semalarında

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Türk Hava Kuvvetleri#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Zirvenin güvenliği Türkiye’den TSK Avrupa semalarında
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Vilnius’taki NATO Zirvesi’nin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri görev yaptı. Zirve öncesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı Almanya’nın Geilenkirchen’deki hava üssünde yerini aldı.

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İki gün sürecek NATO liderler zirvesi dün Litvanya’nın Başkenti Vilnius’ta başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la beraber Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılıyor.

Zirve öncesinde ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı Almanya’nın Geilenkirchen’deki hava üssünde yerini aldı. Uçakların zirve sonuna kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nın (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlanıyor.

Zirvenin güvenliği Türkiye’den TSK Avrupa semalarında

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KÖR NOKTALARI GÖRÜYOR

Havadan gelebilecek tehditleri gözetleyen ve yakıt ikmaline gidecek jetlerin taktik kontrolünü sağlayan Havadan Erken İhbar Uçakları, ihtiyaç duyulduğunda yer radarlarının göremediği kör noktaları görünür kılıyor, yerden havaya füze sistemleri konusunda uyarıyor. Yakıt ikmali yapmak için kullanılan KC-135’ler ise aynı zamanda nakliye ve havadan tıbbi tahliye uçağı olarak da hizmet verebiliyor. 

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#NATO#Türk Hava Kuvvetleri#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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