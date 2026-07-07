Zirve notları... Basına zengin Türk mutfağı ikramı

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MEMURLAR İZİNDE

- NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da memurlara idari izin verilmesinden ve bazı yolların kapatılmasından dolayı trafik oldukça rahattı. Şehrin birçok noktasına güvenlik şeritleri çekilirken, caddeler dedektör köpekler tarafından arandı, araçlarda arama yapıldı.

Zirve boyunca 48 bin 841 polis, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli olmak üzere toplam 56 bin 927 personel görev yapacak.

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ÜÇ HAVALİMANI

- Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları liderlerin geliş-gidişleri için kullanılacak. 32 NATO liderinin yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Asya Pasifik ortaklarından Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’dan liderler dünden itibaren gelmeye başladı.

2 BİN 500 GAZETECİ

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- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 500 gazeteci zirveyi yakından takip etti. Zirve için 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100’ün üzerinde canlı yayın noktası hazırlandı. Büyük bir basın toplantı salonunun yanı sıra, 10 tane brifing salonu da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DOĞRULAMA SİSTEMİ

- NATO Zirvesi’ni izleyecek olan basın mensupları ve görevliler, İletişim Başkanlığı’ndan 15 dakikada bir kaldırılan NATO makyajlı EGO otobüsleriyle salona geldi. Kütüphaneye girişte kurulan çok katmanlı güvenlik sistemi kapsamında, kartlı geçiş ile yüz görüntüsü doğrulaması aynı anda gerçekleştirildi.

NATO LOGOLU STICKER

- Zirve için üniforma ve resmi araçlara NATO logolu sticker eklendi. Zirvede görev yapan güvenlik personeli ile araçların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

YERLİ-YABANCI BASINA TÜRK MUTFAĞI

- Medya merkezinde, yerli ve yabancı gazetecilere Türk yemeklerinden oluşan zengin bir menü hazırlandı:

Çorba: Çeşminigar, enginar, Anadolu aşı, ezogelin, Erzincan, şehzade aşı, Uşak tarhanası, mercimek.

Kahvaltı: Hatay kırma zeytin, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı taze fasulye, mutabbel, Antep usulü kuru dolma, Antalya usulü hibeş, Trabzon tereyağı, gözleme, sigara böreği.

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Şarküteri: Ezine peyniri, İzmir tulumu, Kars gravyeri, Ege zeytin çeşitleri.

ÇİĞ KÖFTE, ERİK CACIĞI

- Ana yemekler: Adana kebap, mantı, hamburger, Karadeniz usulü dana kavurma, hünkar beğendi, çiğ köfte, fava, Beypazarı tarator, etli kara lahana dolması, döner, etli İspir kuru fasulye, kuzu tandır, sebzeli bulgur pilavı, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlı rezene, enginar, babagannuş, muhammara, acılı ezme, haydari, baby biber dolması, pancarlı Özbek salatası, zahterli zeytin salatası, Anadolu peyniri ile tortellini, naneli sakız kabağı, safranlı pilav, patlıcan beğendi, Antep usulü nakış dolma, Ege usulü börülce salatası, erik cacığı, Ege otları taratoru, pembe sultan, atom, köpoğlu, Abant katmeri, kıymalı pide, Dereotlu bezelye, Antep pilavı, Girit kabak bayıldı, Çerkez tavuğu, Antalya piyazı, kuru cacık, tabbule, tantuni, üzümlü iç pilavı, şakşuka, keşli peynirli köy eriştesi, İzmir köfte, keşkek.

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BAKLAVA VE AŞURE

- Pastane: Baklava, kalburabastı, tulumba, sütlaç, çifte kavrulmuş Türk lokum çeşitleri, kıymalı kol böreği, peynirli su böreği, şekerpare, höşmerim, sakızlı muhallebi, trileçe, zerde, şambali, fıstıklı kadayıf, incir uyutması, lokma, Kemalpaşa, kaymaklı ekmek kadayıfı, aşure, revani, kazandibi, kabak tatlısı, armut tatlısı.