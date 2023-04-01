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Zirve değişmedi

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Camdaki Kız#Burcu Biricik
Zirve değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan’ın başrolde olduğu “Camdaki Kız”ın yeni bölümü her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” geçen perşembe ekrana gelen 72’nci bölümüyle yine zirvede yer aldı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı dizi, bu bölümüyle Total kategorisinde 6.57 reyting ve 16.09 izlenme payı, AB kategorisinde 7.57 reyting ve 20.34 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde de 7.83 reyting ve 18.64 izlenme payı alarak gününün en çok izlenen dizisi oldu.

NALAN GERÇEĞİ ÖĞRENECEK Mİ

Dizinin bu bölümünde; içine kuşku tohumları düşen Nalan soluğu Hayri’nin evinin kapısında aldı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm, önümüzdeki perşembe akşamı yayınlanacak.

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#Kanal D#Camdaki Kız#Burcu Biricik

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