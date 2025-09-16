Zirve bildirisinde İsrail’e sert tepki

Haberin Devamı

Katar’ın başkenti Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi devlet başkanları seviyesinde yapıldı. Zirve, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar’ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenlendi. Zirve, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü oldu.

Zirveye ev sahipliği yapan Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani açılış konuşması yaptı. El Sani konuşmasında “Kim müzakere ettiği tarafı öldürmek için gayretle ve sistemli bir şekilde çalışıyorsa, müzakereleri engellemeyi amaçlıyor demektir” diyerek ülkesinin egemenliğini korumakta kararlı olduğunu kaydetti.

KATAR’IN YANINDAYIZ

Zirvenin ardından 25 maddelik ortak bildiri yayımlandı. İsrail’e sert tepki gösterilen bildiride, “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği korkakça ve yasadışı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu saldırının tüm Arap ve İslam devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Katar’ın, BM şartı uyarınca, İsrail saldırısına yanıt vermek için attığı tüm adımlarda yanında olunacağı mesajı verilen bildiride, İsrail’in, Katar’ı veya herhangi bir Arap ya da İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tehditleri kesin olarak reddedildi.

BÖLGESEL BARIŞA CİDDİ TEHDİT

Katar’a yönelik saldırının egemenliğe açık ihlal ve bölgesel barışa ciddi tehdit olarak görüldüğü belirtilen bildiride, Katar’ın bu saldırganlığı göğüslemesinde ortak destek mesajı paylaşıldı. Bildiride, “İsrail’in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz” denildi. Dünyaya çağrı yapılan bildiride “Tüm devletleri, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmeye ve aleyhinde yasal işlem başlatmaya davet ediyoruz” ifadesi yer aldı.