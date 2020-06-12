Zırnık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zırnık kelimesi için TDK’ya göre, ‘metelik’ sözcüğü eş anlamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündelik yaşamda okunuşu ve yazılışı farklı olsa bile aynı anlam üzerinden bu iki kelimeyi kullanabilirsiniz.

Zırnık Eş Anlamlısı

Herhangi bir şeyin ile durumun önemsiz, işe yaramaz ya da değersiz kısmı için zırnık kelimesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda meteliksiz şeklinde de değerlendirildiğini söylemek gerekir. Bu doğrultuda eş anlamlı olarak Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman, ‘metelik’ sözcüğünü bu kelime için değerlendirmek mümkün.

Amaca uygun olarak farklı yerlerde zırnık ile beraber metelik kelimesini aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz. Özellikle gündelik yaşamda, ‘zırnık koklatmam’ gibi bir kelime grubu üzerinden çok sık değerlendirildiğini söylemek gerekir. Burada anlatılmak istenen en ufak ve değersiz bir miktar dahi ödemem gibi anlamlar üzerinden ele alınabilir. Zırnık ve metelik kelimesini eş anlamlı şekilde cümlede ya da tek başına kullanabilirsiniz.