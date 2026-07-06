ZÄ±rhlÄ± ekip aracÄ± takla attÄ±: 2 polis yaralandÄ±

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Kaza, Cizre ilÃ§esi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±, iddiaya gÃ¶re Ã¶nÃ¼nde ilerleyen araca Ã§arpmamak iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± ani manevra sonrasÄ± kontrolden Ã§Ä±karak takla attÄ±.

Kazada araÃ§taki 2 polis memuru yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan polislerin durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtilirken, kazaya iliÅŸkin inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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