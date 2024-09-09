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Tunceli'de şehit olan askerler için tören düzenlendi

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#Tunceli#Şehit#Kaza
Tuncelide şehit olan askerler için tören düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:16

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Tuncelide şehit olan askerler için tören düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

İl Müftüsü Mustafa Şanver’in okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından cenaze araçlarına konularak Elazığ Havalimanı’na götürüldü.

Tuncelide şehit olan askerler için tören düzenlendi

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Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

Tuncelide şehit olan askerler için tören düzenlendi

 

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#Tunceli#Şehit#Kaza

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