Zırhlı araç Zap'a uçtu... 12 asker hafif yaralı

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İçinde 12 askerin bulunduğu araç savrularak Zap Suyu’na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10’una ambulansta müdahale edilirken, 2’si ise Hakkâri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zırhlı aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.