Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zırhlı araç Zap'a uçtu... 12 asker hafif yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Zap#Zırhlı Araç
Zırhlı araç Zapa uçtu... 12 asker hafif yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Hakkâri yönüne giden ‘kirpi’ adlı zırhlı araç, dün 14.00 sıralarında, Van karayolunun 30’uncu kilometresindeki Erziki Köprüsü yakınlarında yağış nedeniyle kontrolden çıktı.

Haberin Devamı

İçinde 12 askerin bulunduğu araç savrularak Zap Suyu’na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10’una ambulansta müdahale edilirken, 2’si ise Hakkâri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zırhlı aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Zap#Zırhlı Araç

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere