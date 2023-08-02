Zırhlı araç devrildi: 1 şehit

Haberin Devamı

Şanlıurfa Karşıyaka Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden dün sabah saatlerinde çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük’ün kullandığı zırhlı araç kaldırıma çarparak devrildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Meslektaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kütük, kurtarılamayarak şehit oldu. Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye gitti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, “Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir” dedi. 10 yıllık polis memurunun cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a uğurlandı. Öte yandan Hatay’ın Dörtyol ilçesinde askerleri taşıyan nakil aracının önünde giden TIR’a çarptığı kazada 13 asker hafif şekilde yaralandı.