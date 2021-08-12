Ziraat Mühendisliği Programları taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Ziraat Mühendisliği Programları oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Ziraat Mühendisliği Programları 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Mühendisliği Programları SAY 40 261,05496 379825 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Mühendisliği Programları SAY 30 259,67018 385539

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