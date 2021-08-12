Ziraat Mühendisliği Programları taban puanları ve başarı sıralamaları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği Ziraat Mühendisliği Programları bölümü. Peki, Ziraat Mühendisliği Programları taban puanları nedir? İşte, Ziraat Mühendisliği Programları taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Ziraat Mühendisliği Programları oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Ziraat Mühendisliği Programları 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|40
|261,05496
|379825
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|30
|259,67018
|385539