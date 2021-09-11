Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı ne zaman? İşte sınav başvuru sürecinin detayları

17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı başvuruları 06 – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.

ÜNVANDA YÜKSELME SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular linkine tıkladığınız da ''Yeni Başvuru Yap'', ''Devam Eden Başvurularım''ve ''Tamamlanan Başvurularım'' butonlarını göreceksiniz. Başvurusu Açık Sınavlar sekmesinden ‘2020 Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı(04.10.2020)’ seçimi yaparak Başvuru Yap butonuna basınız.

1. Adım (Başvuru Yapılacak Alan)



Başvuru sayfasının ilk adımı, başvuru yapılacak alan seçiminin yapıldığı bölümdür. Sınava girmek istediğiniz alan seçiminizi yapınız ve Sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.



Not: Başvuru süreci 4 adımdan oluşmaktadır. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için tüm adımların tamamlanması gerekmektedir.

Not: Bu kısımda sınava girmeniz gereken alan listelenmektedir. Bilgilerde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız Ziraat Bankası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.



2. Adım (Kimlik Bilgileri) Kişisel bilgilerinizin gösterildiği bölümdür. Bilgilerinizde bir hata varsa Kimlik Bilgileri linkinden güncelleme yapabilirsiniz. Bilgilerinizde bir değişiklik yoksa bir

sonraki aşamaya ilerleyiniz.



3. Adım (İletişim Bilgileri)

İletişim bilgilerinizin gösterildiği bölümdür. Bilgilerinizi kontrol ederek bir sonraki adıma

geçiniz. İletişim Bilgileri linkinden, bilgilerinizde düzenleme yapabilirsiniz.



4. Adım (Özet) Özet adımında başvuru aşamasında girdiğiniz tüm bilgiler özet şeklinde listelenmektedir. Tüm bilgilerinizi tekrar kontrol ediniz. Bilgileriniz doğru ise sayfanın altında yer alan BAŞVURUYU KAYDET butonuna basarak başvuru bilgilerinizi onaylayınız.

Bu durumda aşağıdaki resimde görüldüğü aday bilgileri sayfası üzerinde “Başvuru İşleminiz Başarıyla Tamamlanmıştır” şeklinde bir uyarı yer alacaktır. Sınav başvuru sürecini tamamlandığınız başvurunuz, Tamamlanan Başvurularım başlığı altında listelenecektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara