Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

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Müşteri potansiyeli yüksek birçok bankadan bir olan Ziraat Bankası’nın çağrı merkezine bağlanmak veya müşteri servis numaralarını bulmak zor olabilir. Ziraat Bankası çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek ve şikâyet ve talepleriniz ile ilgileneceklerdir. Zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın 7/24 müşteri hizmetlerini arayabilir, merak ettiğiniz soruların cevabını alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri

Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük devlet bankalarından biri olan Ziraat Bankası Türk bankaları ile yapılan işlemlerin hacmi uluslararası arenada en değerli olan bankalardan biridir. 1863 yılında Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mithat Paşa tarafından kurulmuştur.

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Ziraat Bankası iletişim merkezinin numaralarından biri 0850 220 00 00'dır. Ziraat Bankası müşterisi olun veya olmayın, 0850 numaralı telefonu arayarak müşteri temsilcileri ile 24/7 iletişime geçebilirsiniz. Ziraat Bankası çağrısını kullanarak kolayca bankacılık işlemleri yapabilirsiniz. Merkez numarasıyla, bankacılık, kredi ve sigorta gibi tüm ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmek kolaydır. Ziraat Bankası ürün ve hizmet portföyündeki tüm operasyonlar ve konular için çağrı merkezleri arayarak teknik destek alınabilir.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, bireysel ve kurumsal müşterilere dinamik çağrı merkezi ile hizmet vermektedir. “444” ve “0850” çağrı merkezi telefon numaralarından birini arayarak müşteri temsilcilerine ulaşabilirsiniz. 444 00 00’ı 7/24 arayabilir ve tüm mobil ve sabit hat numaralarından Ziraat Bankası çağrı merkezini arayarak bilgi alabilirsiniz. Bilgi almak ve her türlü bankacılık işlemlerini yapmak için 444 00 00’ı arayın ve müşteri temsilcisiyle doğrudan iletişime geçin.

T.C. Kimlik numarası bilgisini girdikten sonra “2” ve ardından “0 ve” tuşlarına basın ve telesekreteri cevapladıktan sonra “gelen 1” tuşuna basın. Böylece doğrudan müşterinin temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

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Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Kurumsal bankacılık standartlarını karşılayan modern teknoloji kullanılarak tasarlanan Ziraat Bankası, günün her saatinde çok pratik bir şekilde kesintisiz bir şekilde müşteri hizmetleri desteği sunmaktadır. Müşteri hizmetleri konusunda yoğun çalışma saatlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sonuç olarak Ziraat Bankası çağrı merkezinin hizmetleri 444 veya 0850'den 7/24 kesintisiz olarak verilmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri departmanı ile doğrudan temas için, 444 0 000 numaralı Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayın. Ardından, sırasıyla 2, 0 tuşlarına ve ardından telesekreter konuşmaya başladığında 1 tuşuna basın. Böylece Ziraat Bankası müşteri desteğiyle beklemeden doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

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Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

En büyük banka şube ve ATM ağına sahip bankalardan biri olan Ziraat Bankası ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde iletişim kurabilirsiniz. Bölgelerde bulunan ATM'lerde ve hatta küçük yerleşim yerlerinde bile paraya ihtiyacınız olduğunda bu bankaya her zaman uğrayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde aktif olarak faaliyet gösteren Tarım Bankasından faydalanabildiğiniz için bankanın ATM'lerinden ödeme yapabilirsiniz.

Mobil uygulamayı kullanarak Ziraat hesabınıza istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişebilir, rahat bir nefes alabilir ve işlemlerinizi hızla halledebilirsiniz. Tüm işlemlerinizi daha fazla kazanmak için yatırım ve tasarruf hesabı açabileceğiniz Ziraat Bankası ATM'lerinde ve şubelerinde kolayca yapabilirsiniz. Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı kayıp veya çalıntı durumunda hemen ilgili bildirimlerle zaman kaybetmeden şikâyetinizi ve sorununuzu iletebilirsiniz.

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Ziraat Bankası Hakkında

Ziraat Bankası, zaman içinde bankacılık hizmetlerini genişletmişi ve faaliyetlerini ülkenin değerini artırmak amacıyla geliştirmeye de devam etmektedir. Ziraat Bankası 1863 yılında mütevazı bir yardım fonu olarak kurulmuş ve zaman içinde gelişip büyüyerek günümüze kadar gelmiştir. Bugün Ziraat Bankası ülkenin en değerli varlıklarından biridir.

Tüm alanlarda hızla gelişen banka, Türk tarımının ilk dönemlerinde sunduğu desteklerle adından söz ettiriyor. Ortak olduğu bir Türk-Amerikan şirketinin ilk yerli traktörünü üreterek Türkiye tarımında yeni bir dönemin açılmasına öncülük eden bir banka olarak adını duyuruyor.