Ziraat Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri
Türkiye'nin hem özel hem de devlet bankaları bulunur. Ziraat bankası ise Türkiye'nin ilk devlet bankalarından biridir. Ziraat bankası hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmet vermektedir. Dolayısıyla Ziraat bankasının şubeleri Almanya ülkesinde de bulunmaktadır. Almanya ülkesinde ki şubelerin nerede olduğu hakkında insanlar araştırma yapmaktadırlar. İşte Ziraat bankasının Almanya şubeleri iletişim bilgileri ve telefon numaralarına dair tüm detaylı bilgiler.
Ziraat bankası ülkemizde ki en eski ve devlet bankalarından biridir. Ziraat bankasının Almanya'da ki önemli kentlerinde pek çok şubesi bulunmaktadır. Vatandaşlar bu şubelerden de aynı şekilde bütün bankacılık işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda ATM'ler de yine bu şubelerin önünde vatandaşlara hizmet vermektedir. Yurt dışında ve özelikle Almanya'da birçok şubesi bulunmaktadır
Telefon Numarası: 030 69 80 79 0
Faks Numarası: 030 69 80 79 79
Adres: Kottbusser Straße 4-5 10999
Ziraat Bankası Duisburg Şubesi
Telefon Numarası: 0203 285 34 0
Faks Numarası: 0203 285 34 20
Adres: Friedrich-Wilhelm-Straße 82-84 47051
Ziraat Bankası Frankfurt Şubesi
Telefon Numarası: 069 24 26 95 0
Faks Numarası: 069 24 26 95 20
Adres: Am Hauptbahnhof 16 60329
Ziraat Bankası Hamburg Şubesi
Telefon Numarası: +49 40 28 40 07 0
Faks Numarası: +49 40 28 40 07 20
Adres: Steindamm 72 20099
Ziraat Bankası Hannover Şubesi
Telefon Numarası: 0511 12 10 83 30
Faks Numarası: 0511 12 10 83 50
Adres: Lange Laube 7 30159
Ziraat Bankası Köln Şubesi
Telefon Numarası: 0221 91 26 28 0
Faks Numarası: 0221 91 26 28 20
Adres: Komödienstraße 11 50667
Ziraat Bankası Münih Şubesi
Telefon Numarası: 089 53 07 38 0
Faks Numarası: 089 53 68 72
Adres: Goethestraße 10
Ziraat Bankası Nürnberg Şubesi
Telefon Numarası: +49 0911 27 74 98 0
Faks Numarası: 0911 277498-18
Adres: Dennerstraße 6 90429
Ziraat Bankası Stuttgart Şubesi
Telefon Numarası: 0711 22 29 57 3
Faks Numarası: 0711 22 29 57 58
Adres: Lautenschlager Straße 20 70173
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