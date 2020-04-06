Ziraat Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri

Ziraat bankası ülkemizde ki en eski ve devlet bankalarından biridir. Ziraat bankasının Almanya'da ki önemli kentlerinde pek çok şubesi bulunmaktadır. Vatandaşlar bu şubelerden de aynı şekilde bütün bankacılık işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda ATM'ler de yine bu şubelerin önünde vatandaşlara hizmet vermektedir. Yurt dışında ve özelikle Almanya'da birçok şubesi bulunmaktadır

Ziraat Bankası Berlin Şubesi

Telefon Numarası: 030 69 80 79 0

Faks Numarası: 030 69 80 79 79

Adres: Kottbusser Straße 4-5 10999

Ziraat Bankası Duisburg Şubesi

Telefon Numarası: 0203 285 34 0

Faks Numarası: 0203 285 34 20

Adres: Friedrich-Wilhelm-Straße 82-84 47051

Ziraat Bankası Frankfurt Şubesi

Telefon Numarası: 069 24 26 95 0

Faks Numarası: 069 24 26 95 20

Adres: Am Hauptbahnhof 16 60329

Ziraat Bankası Hamburg Şubesi

Telefon Numarası: +49 40 28 40 07 0

Faks Numarası: +49 40 28 40 07 20

Adres: Steindamm 72 20099

Ziraat Bankası Hannover Şubesi

Telefon Numarası: 0511 12 10 83 30

Faks Numarası: 0511 12 10 83 50

Adres: Lange Laube 7 30159

Ziraat Bankası Köln Şubesi

Telefon Numarası: 0221 91 26 28 0

Faks Numarası: 0221 91 26 28 20

Adres: Komödienstraße 11 50667

Ziraat Bankası Münih Şubesi

Telefon Numarası: 089 53 07 38 0

Faks Numarası: 089 53 68 72

Adres: Goethestraße 10

Ziraat Bankası Nürnberg Şubesi

Telefon Numarası: +49 0911 27 74 98 0

Faks Numarası: 0911 277498-18

Adres: Dennerstraße 6 90429

Ziraat Bankası Stuttgart Şubesi

Telefon Numarası: 0711 22 29 57 3

Faks Numarası: 0711 22 29 57 58

Adres: Lautenschlager Straße 20 70173