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Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Ziraat Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri

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Ziraat Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri
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Türkiye'nin hem özel hem de devlet bankaları bulunur. Ziraat bankası ise Türkiye'nin ilk devlet bankalarından biridir. Ziraat bankası hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmet vermektedir. Dolayısıyla Ziraat bankasının şubeleri Almanya ülkesinde de bulunmaktadır. Almanya ülkesinde ki şubelerin nerede olduğu hakkında insanlar araştırma yapmaktadırlar. İşte Ziraat bankasının Almanya şubeleri iletişim bilgileri ve telefon numaralarına dair tüm detaylı bilgiler.

Ziraat bankası ülkemizde ki en eski ve devlet bankalarından biridir. Ziraat bankasının Almanya'da ki önemli kentlerinde pek çok şubesi bulunmaktadır. Vatandaşlar bu şubelerden de aynı şekilde bütün bankacılık işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda ATM'ler de yine bu şubelerin önünde vatandaşlara hizmet vermektedir. Yurt dışında ve özelikle Almanya'da birçok şubesi bulunmaktadır

 Ziraat Bankası Berlin Şubesi

 Telefon Numarası: 030 69 80 79 0

 Faks Numarası: 030 69 80 79 79

 Adres: Kottbusser Straße 4-5 10999

 Ziraat Bankası Duisburg Şubesi

 Telefon Numarası: 0203 285 34 0

 Faks Numarası: 0203 285 34 20

 Adres: Friedrich-Wilhelm-Straße 82-84 47051

 Ziraat Bankası Frankfurt Şubesi

 Telefon Numarası: 069 24 26 95 0

 Faks Numarası: 069 24 26 95 20

 Adres: Am Hauptbahnhof 16 60329

 Ziraat Bankası Hamburg Şubesi

 Telefon Numarası: +49 40 28 40 07 0

 Faks Numarası: +49 40 28 40 07 20

 Adres: Steindamm 72 20099

 Ziraat Bankası Hannover Şubesi

 Telefon Numarası: 0511 12 10 83 30

 Faks Numarası: 0511 12 10 83 50

 Adres: Lange Laube 7 30159

 Ziraat Bankası Köln Şubesi

 Telefon Numarası: 0221 91 26 28 0

 Faks Numarası: 0221 91 26 28 20

 Adres: Komödienstraße 11 50667

 Ziraat Bankası Münih Şubesi

 Telefon Numarası: 089 53 07 38 0

 Faks Numarası: 089 53 68 72

 Adres: Goethestraße 10

 Ziraat Bankası Nürnberg Şubesi

 Telefon Numarası: +49 0911 27 74 98 0

 Faks Numarası: 0911 277498-18

 Adres: Dennerstraße 6 90429

 Ziraat Bankası Stuttgart Şubesi

 Telefon Numarası: 0711 22 29 57 3

 Faks Numarası: 0711 22 29 57 58

 Adres: Lautenschlager Straße 20 70173

 

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