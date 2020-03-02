Zira ne demek? Zira nedir? Zira TDK kelime anlamı

İlk anlamı olarak zira kelimesi ‘çünkü’ tabiri üzerinden değerlendirilmektedir.

Zira Ne Demek?

Gündelik yaşam içerisinde de ‘çünkü’ anlamıyla çok fazla cümle içerisinde kullanılıyor. Farklı terimlerle kelime üzerinden anlatmak gerekirse ‘yoksa’ şeklinde de söylemek mümkün. Bir örnek verilirse;

‘’Bugünlük ara verelim, zira çok yoruldum’’

Buradaki anlamı çünkü olarak öne çıkıyor.

‘’Hemen buradan gidelim, zira kavga çıkacak’’

Buradaki anlamı açısından da yoksa olarak da belirli zamanlarda kullanılabiliyor.

Zira Nedir?

Zira kelimesi daha çok ‘çünkü’ anlamı üzerinden kullanılmaktadır. Sözlü olarak her ne kadar gündelik yaşamda çok fazla tercih edilmese bile, yazılı metinler için önemli bir sözcük olarak öne çıkıyor. Özellikle edebi metinlerde ya da yazılı basın için cümleyi toparlayıcı etki yaratmaktadır.

Zira TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından zira doğrudan ‘çünkü’ anlamı taşımaktadır. İki cümleyi birleştirici bir etki oluşturan zira kelimesi, ihtiyaca göre hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edilebilmektedir. TDK bünyesinde verilmiş olan çünkü anlamı ile farklı cümleler de kullanabilirsiniz. Tamamlayıcı bir etki yaratmasının yanı sıra tek bir cümle üzerinde de istediği anlamı aktarabilen bir kelime olarak öne çıkıyor.