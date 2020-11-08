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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.11.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Zıpkınla yakaladı! 1 metre 80 santim boyunda...

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Zıpkınla yakaladı! 1 metre 80 santim boyunda...
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Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı. 

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi. Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi. Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü. 

 

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