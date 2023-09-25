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Zıpkınla ayağından vuruldu, isyan etti: Silah sık silah, bıçakla, bu ne!

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#Zıpkın#İstanbul#Kavga
Zıpkınla ayağından vuruldu, isyan etti: Silah sık silah, bıçakla, bu ne
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 11:28

İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Zıpkın#İstanbul#Kavga

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