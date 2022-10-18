Zıpkınla 50 kiloluk akya balığı avladı

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Hobi olarak tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan, Çanakkale Boğazı'nda trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz olarak 20 metre derinliğe dalan Doğan, 50 kilogram ağırlığında 1,7 metre boyunda akya balığı avladı.



Dalış sırasında kefal sürüsünü sıkıştıran orkinos balıklarını gördüğünü belirten Çetin Ege Doğan, "Orkinosların üzerine dalışlarımı gerçekleştirdim. Orkinoslar ile akya balıkları da kefal sürüsüne saldırmaya başladı. İlk kez orkinos ve akyaların bir arada avlandığını gördüm. Benim için çok harika bir anı oldu. Akyaların içinden en güzelini, en irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim. Balığı ölümcül yerinden vuramadığım için beni açıklara sürükledi. Uzun bir mücadelenin ardından bilgi ve tecrübelerim sayesinde balığı yönlendirerek kıyıya çıkardım" dedi.

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Uzun yıllardır avlandığını anlatan Doğan, "Başka dalış yapan arkadaşların da böyle bir durum ile karşılaştıklarını hiç zannetmiyorum. Benim de ilk kez karşıma çıktı. Orkinos ve akyaları, hep ayrı zamanlarda avlanırken gördük. Sonuçta ikisi de ayrı tür, bu sefer ilk kez iki türü de bir arada avlanırken gördüm. Orkinoslar kefal sürüsüne saldırırken bir anda akya balıkları da saldırmaya başladı. Çok şaşırdım" diye konuştu.