Zındık Ne Demek? Zındık Nedir? Zındık Tdk Kelime Anlamı

Kökeni Arapçadan gelen zındık kelimesi Türkçede çok sık kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Türkçeye yerleşmiş olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir. Ancak özellikle belli bir veya iki anlamı halk diline oldukça fazla yerleşmiş durumda.

Zındık Ne Demek?

Zındık kelimesi Türkçede ‘ahlaksız, kavgacı ve kötü kişi’ şeklinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda ‘Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse) olarak da geçmektedir. Bunlar halk arasında en çok ve en fazla değerlendirilen anlamıdır.

Zındık Nedir?

Zındık yukarıda verilen iki farklı anlamının yanı sıra değişik anlamları üzerinde değerlendirilen bir kelimedir.

- Ahlaksız, kavgacı ve kötü,

- Tanrıya ve ahiret inancı olmayan,

- Çabuk küsen,

- Zor beğenir kişi,

- Hakkı olmadığı halde hak isteyen,

- Kısa boylu,

- İyi eğitilmemiş, ahlaksız ve kötü kimse,

Cümle içerisinde bu anlamlar eşliğinde zındık kelimesini kullanabilirsiniz.

Zındık TDK Kelime Anlamı

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından zındık kelimesi ‘ahlaksız, kötü ve kavgacı’ kişi olarak geçmektedir. Aynı zamanda Tanrıya ve ahirete inancı olmayan kişi olarak da geçmektedir. Bu anlamlar içerisinden dilediğinizi tercih edebilir ve Türkçede kullanabilirsiniz. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı kaynaklar da çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.