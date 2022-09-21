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Zindaşti'nin organize suç örgütü davasında üç sanığa tahliye

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#İSTANBUL#Narkotik#Zindaşti
Zindaştinin organize suç örgütü davasında üç sanığa tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 17:02

KIRMIZI bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun SEGBİS ile katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Orhan Ünğan ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada polis ve özel güvenlik tarafından güvenlik önlemi alındı.

Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi davasında 4,5 yıl yargılanıp, beraat eden Orhan Ünğan ifade verdi. Ünğan, aynı davada firari sanık olarak aranırken, 7 Nisan 2019'da Bağdat Caddesi'nde bir kafeden çıktığı sırada silahlı saldırıda öldürülen İlhan Ünğan ile ilgili etkili soruşturma yapılmadığını ileri sürdü. Ünğan, "Kardeşim rahmetli oldu, ne bir polis ne bir savcı hiç kimse kapımı çalmadı. Onlara, Naci'nin evinde her gün ne yapıyordunuz diye sormak lazım. Dosyadaki polislerin 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan cezalandırılması isteniyor. Nasıl kötüye kullanmak. Bunlar çetenin üyesi. 40 yaşında delikanlıyı toprağa koyduk, bu kadar basit mi? Bunlar bu cinayetin meydana gelmesini sağlayan failler" şeklinde konuştu.

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Ünğan, 4,5 yıl Bakırköy'de yargılanıp beraat ettiğini belirterek, "Dosyada bir gram delil olmamasına rağmen. Bu kadar şaibe ortadayken, vereceğiniz karar vicdanları rahatlatmayacaktır. Çünkü asil failler var. Bunların ortaya çıkartılması gerekiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, şikayetçi Orhan Ünğan'ın, bu dava dosyasıyla avukat Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davanın birleştirilmesi yönündeki talebini reddetti. Mahkeme, 3 sanığın en yakın karakola haftada iki gün imza atması şartıyla, tahliyesine karar verdi. Davadaki 4 tutuklu sanığının ise tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Şikayetçi Orhan Ünğan duruşma sonrasında oldukça kalabalık bir grup eşliğinde adliyeden ayrıldı.

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#İSTANBUL#Narkotik#Zindaşti

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