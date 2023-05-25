Zindaşti'nin organize suç örgütü davasında 12 sanık için ayırma kararı

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Efkan Öveç, Cem Dursun, Fikret Fırat ve başka suçtan tutuklu sanık Turgay Dursun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Efkan Öveç, "Cem Dursun'un ve diğerlerinin bu dosya ile alakası yoktur. Bu benimle İlhan Ünğan arasında bir meseledir. Ayrıca benim gücüm Orhan Ünğan'dan fazladır. Orhan Ünğan'ın soyunu buradan kuruturum" dedi.

2 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına ve mütalaanın hazırlanması için dosyalarının savcılığa gönderilmesine karar verdi. Heyet, 12 sanığın içinde bulunan 5 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yargılanmalarının ana dosya üzerinden devam etmesine hükmetti. Sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, 6 sanığın adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, aralarında Naci Şerifi Zindaşti'nin de bulunduğu 5 sanığın haklarındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.