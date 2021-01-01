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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Zindaşti'nin kızını öldürdüğü iddia edilmişti! Orhan Ünğan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen ve cezaevinden koronavirüs olduğu gerekçesiyle izinli çıkan 'Hayalet Orhan' lakaplı Orhan Ünğan, sahte pasaportla Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

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  • Zindaştinin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ünğan yurt dışına kaçarken yakalandı
  • Zindaştinin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ünğan yurt dışına kaçarken yakalandı
  • Zindaştinin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ünğan yurt dışına kaçarken yakalandı
  • Zindaştinin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ünğan yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğüiddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçma planı yaptı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi. Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Ünğan’ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.

Zindaştinin kızını öldürdüğü iddia edilmişti Orhan Ünğan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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