Zincirlikuyu karıştı

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İstanbul Beşiktaş’taki Büyükdere Caddesi üzerinde Levent istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, dün 12.00 sıralarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra araç içerisindeki sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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‘HAVADA GÖRDÜM ARACI’

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt; “Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Kaldırıma vurduktan sonra önce başka bir ticari araca daha sonra diğer araçlara vurdu. Ben de onun yanındaydım, yarım metre ile kurtardım. Havada gördüm aracı, o kadar kötü yani. Anlık oldu, telaş oldu, bir parça da benim arabaya zarar verdi. Cam ve arka kaportada ezikler var. Yaralılardan 6’sının ambulansla gittiğini gördüm, demir bariyerler uçtu. Kasırga birden kopmuş gibiydi, çok kötüydü” dedi. Ekipler kaza yerinde uzun süre çalışma yaptı uzun araç kuyrukları oluştu.