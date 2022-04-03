Zincirleme yangın: Kebapçıda çıkan yangın 5 binaya sıçradı

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Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 5 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine gelen 48 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiyeciler de zor anlar yaşadı. Alevlerin ortasında kalan bir itfaiye aracı yanarak alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İTFAİYECİLERE TEPKİ

Evi yanan Sevgi Kasap, “5 tane hortum patlattı, itfaiyeler geç geldi. Kayınvalidemi, yeğenimi, damadı, çocukları ben çıkardım. Yanabilirdik hepimiz, ihmal yüzünden evsiz kaldım” dedi.