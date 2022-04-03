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Zincirleme yangın: Kebapçıda çıkan yangın 5 binaya sıçradı

#Yangın#Bahçeköy#Kebapçı
Zincirleme yangın: Kebapçıda çıkan yangın 5 binaya sıçradı

İstanbul Bahçeköy’de Serhatter Sokak’ta bulunan bir kebapçıda dün sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 5 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine gelen 48 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiyeciler de zor anlar yaşadı. Alevlerin ortasında kalan bir itfaiye aracı yanarak alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Zincirleme yangın: Kebapçıda çıkan yangın 5 binaya sıçradı

İTFAİYECİLERE TEPKİ

Evi yanan Sevgi Kasap, “5 tane hortum patlattı, itfaiyeler geç geldi. Kayınvalidemi, yeğenimi, damadı, çocukları ben çıkardım. Yanabilirdik hepimiz, ihmal yüzünden evsiz kaldım” dedi.

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#Yangın#Bahçeköy#Kebapçı

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