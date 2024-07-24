‘Zincirleme’ yangın... Alevler bir tesisten diğerine sekerek ilerledi

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Yangın önce yakındaki tekstil fabrikasına sonra strafor depolarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 60 araç, 4 iş makinesi ile yangına müdahale edilirken, fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle yangının evlere sıçramaması için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Toplam 7 tesisin 4’ünde ağır hasar oluşturan yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi.

‘CAN KAYBI YOK’

Vali Mahmut Demirtaş, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını açıklayan Vali Demirtaş, “7 fabrikada yangın meydana geldi ve 4’ünde ciddi hasar var. Yangının çıkış sebebini tam bilemiyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. İtfaiye raporu çıktıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç kimsenin canına zarar gelmedi. Yangın 4 fabrikada etkili oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İtfaiye, orman teşkilatı ve emniyetin TOMA’ları birlikte çalışıyor. Sadece bir tane itfaiye eri dumandan etkilendi. Onu da hastaneye sevk ettik. Çok şükür, ciddi bir sıkıntımız yok. Hasar gören yerler; strafor, geri dönüşüm ve tekstil fabrikaları. Etraftaki evlere yangının yansımaması için tedbirlerimizi aldık. 400’ün üzerinde personelimiz çalışıyorlar. Yangın büyüktü ve çok şükür arkadaşlarımız büyük bir gayret gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an evlerle ilgili ciddi bir sıkıntımız yok” dedi.