Zincirleme yangın

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Alevler büyüyerek bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı.

‘KOMŞUMUZ UYARMASAYDI ÖLMÜŞTÜK’

Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Yangından son anda kurtulan aileden Mevlide Özcan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Komşumuzun bağırması üzerine uyandık. Evimizde yangın başlamıştı; bir kısmımız balkondan atlayarak, kimimiz de merdivenlerden zor atlayarak yangından son anda kurtulduk. Şoktayız. Komşumuz uyarmasaydı şimdi biz ölmüştük” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.