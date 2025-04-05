×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zincirleme yangın

Güncelleme Tarihi:

#ARTVİN#Şavşat#Dutlu Köyü
Zincirleme yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 07:00

ARTVİN Şavşat’a bağlı Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, dün saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haberin Devamı

Alevler büyüyerek bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı.

‘KOMŞUMUZ UYARMASAYDI ÖLMÜŞTÜK’

Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Yangından son anda kurtulan aileden Mevlide Özcan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Komşumuzun bağırması üzerine uyandık. Evimizde yangın başlamıştı; bir kısmımız balkondan atlayarak, kimimiz de merdivenlerden zor atlayarak yangından son anda kurtulduk. Şoktayız. Komşumuz uyarmasaydı şimdi biz ölmüştük” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ARTVİN#Şavşat#Dutlu Köyü

BAKMADAN GEÇME!