Zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

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Ã‡orum'un OsmancÄ±k ilÃ§esinde 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
D100 kara yolu HacÄ±hasan kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda aynÄ± istikamette seyreden Mahmut GÃ¼ndede idaresindeki 60 AC 678 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalÄ± minibÃ¼s, Nedim OdabaÅŸ idaresindeki 06 Z 3411 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 UU 6027 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mahmut GÃ¼ndede ve diÄŸer araÃ§lardan birinde bulunan Ã–mer Bal hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, ambulanslarla OsmancÄ±k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.
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