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Zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi öldü, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Çorum
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:17

Feci kaza bugÃ¼n Ã‡orum'un OsmancÄ±k ilÃ§esinde meydana geldi. 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Ã‡orum'un OsmancÄ±k ilÃ§esinde 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

D100 kara yolu HacÄ±hasan kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda aynÄ± istikamette seyreden Mahmut GÃ¼ndede idaresindeki 60 AC 678 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalÄ± minibÃ¼s, Nedim OdabaÅŸ idaresindeki 06 Z 3411 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 UU 6027 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mahmut GÃ¼ndede ve diÄŸer araÃ§lardan birinde bulunan Ã–mer Bal hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

YaralÄ±lar, ambulanslarla OsmancÄ±k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor.

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Zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Çorum

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