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Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 12:44

Gaziantep'te 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada Mehmet Bulut (65) ve Ahmet Gündüz (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Oğuzeli-Karkamış kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; fıstık üreticisi Mehmet Bulut, plakası öğrenilemeyen traktörü ile Ahmet Gündüz'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından traktöründen inerek otomobildekiler yardım etmek isteyen Mehmet Bulut'a, başka bir otomobil çarptı.

Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile traktör sürücü Mehmet Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, cenazeler de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

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Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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