Zincirleme kaza: 1 Ã¶lÃ¼ 4 yaralÄ±

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Cenk D.â€™nin yÃ¶netimindeki 16 BFZ 159 plakalÄ± otomobil, 45 NJ 346 plakalÄ± pazar malzemeleri taÅŸÄ±yan kamyonun altÄ±na girip bu ÅŸekilde bir sÃ¼re sÃ¼rÃ¼klendikten sonra durabildi. Ä°tfaiye ekipleri otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan aÄŸÄ±r yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Cenk D. ve yan koltukta oturan Erol Erdemâ€™in cansÄ±z bedenini Ã§Ä±kardÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan 16 NOM 98 plakalÄ± otomobilde bulunan Dilara ve Fidan Åž. ile ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 1 kiÅŸi daha yaralandÄ±. YaralÄ±lar hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 16 BFZ 159 plakalÄ± otomobilde iÃ§ki ÅŸiÅŸeleri olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â

â€˜SESSÄ°Z SAVAÅžLARIN SESÄ°â€™ Ã–LDÃœÂ

Ä°zmir-Ä°stanbul Otoyoluâ€™nda ilerleyen Mehmet Ensar Ã–zden yÃ¶netimindeki 34 FD 1236 plakalÄ± otomobil, Manisa KÄ±rkaÄŸaÃ§ giÅŸeleri yakÄ±nlarÄ±nda emniyet ÅŸeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalÄ± tankere Ã§arptÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã–zden ile yanÄ±ndaki Gizem Ã–zmenâ€™in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Tanker ÅŸofÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gizem Ã–zmenâ€™in sosyal medya platformlarÄ±ndan biri olan TikTokâ€™ta 155 bin takipÃ§ili â€˜Lavinia Ã–zmenâ€™ olarak tanÄ±nan fenomen olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zmen, son dÃ¶nemde takipÃ§ilerinin hikayelerini anonim olarak yayÄ±nlÄ±yor ve kendisini â€˜Sessiz SavaÅŸlarÄ±n Sesi Laviniaâ€™ lakabÄ±yla tanÄ±tÄ±yordu.Â

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