Zincirleme felaket

Kocaeli İzmit’ten İstanbul istikametine giden TIR, dün 04.45 sıralarında TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç, art arda birbirine çarptı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. TIR´larda yüklü tuğla ve malzemeler yola döküldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

YOL 8 SAATTE AÇILDI

Kazaya karışan sürücüler, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önlerinde bulunan araçlara çarptıklarını belirtti. Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nda bariyerler kesilerek İstanbul istikametinde kuyrukta bekleyen araçların diğer yöne geçmesi sağlanarak yoğunluk azaltıldı. Kazadan 8 saat 15 dakika sonra, saat 13.00 sıralarında İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

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