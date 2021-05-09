Zincirleme felaket
İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda önceki gün saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü, hızla altgeçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi.
Yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Ardından denetleme noktasında bekleyen arabayla kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Kazada 11 araç hasar gördü. O sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, kaza nedeniyle fırlayan yol kenarındaki demirin çarpmasıyla kolundan yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.
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