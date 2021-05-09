MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZincirleme felaket
GeriGündem Zincirleme felaket
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yılmaz OKUR / DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zincirleme felaket

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zincirleme felaket

İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda önceki gün saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü, hızla altgeçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi.

Yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Ardından denetleme noktasında bekleyen arabayla kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Kazada 11 araç hasar gördü. O sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, kaza nedeniyle fırlayan yol kenarındaki demirin çarpmasıyla kolundan yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi