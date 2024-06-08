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Zincirle bağlayıp denize atmışlar

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#İstanbul#Büyükçekmece#Ceset
Zincirle bağlayıp denize atmışlar
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

İstanbul Büyükçekmece’de, Mimar Sinan Sahili’nde dün balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.

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Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemede genç kızın cesedinin halıya sarıldığı ve zincirlerle 10 kiloluk dambıllara bağlandığı tespit edildi. Elleri ve kollarının bağlı olduğu belirlenen cesedin Sedef Güler’e (24) ait olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplileri cinayetle ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Ceset

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