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Zincir marketteki görüntü sonrası harekete geçildi: Ürünlere el konuldu, para cezası kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Zincir Market#Kasap#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 11:20

Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren ulusal ölçekli bir zincir marketteki görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı. kasap reyonundaki dolaba giren kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı.

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Bademli Mahallesi’nde faaliyet gösteren zincir markete giren kedi, kasap reyonundaki etleri yerken alışveriş yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşın kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak, “Bir şey yapmaz abla” diye yanıt verildiği iddia edildi.

Zincir marketteki görüntü sonrası harekete geçildi: Ürünlere el konuldu, para cezası kesildi

Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu markette inceleme yapan Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken, 52 bin 800 TL de cezai işlem uygulandı.

Zincir marketteki görüntü sonrası harekete geçildi: Ürünlere el konuldu, para cezası kesildi

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır." 

Zincir marketteki görüntü sonrası harekete geçildi: Ürünlere el konuldu, para cezası kesildi

 

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#Zincir Market#Kasap#Kedi

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