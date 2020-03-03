Zina nedir? Zina yapmak ne demek? Zina çeşitleri ve zina ayetleri

Zina, evlilik durumu söz konusu olmayan erkeğin ve kadının cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder.

Zina Nedir?

Nikahı olmayan kız ve erkeğin yahut nikah akdi gerçekleşmemiş durumdaki nişanlı olan çiftlerin cinsel ilişkiye girmesi zinadır.

Nikah akdi olmaksızın evlilik dışı cinsel ilişkiler, İslam dininde kesin olarak yasaklanmıştır. Bu bakımdan işlenmesi büyük bir günahtır.

Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz şunları buyuruyor:

" Bir şahıs zina yaptığı zaman ondan imanı gider, tıpkı bir gölge gibi kişinin imanı başının üzerinde durur. "

" Zina yapmak konusunda sürekli ısrar eden bir kişi, puta tapan bir kimseye benzer."

" Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaşlı kimseye lanet okur. Hiç şüphe yoktur ki zina yapanların avret yerlerinin kötü kokusu, cehennem halkını dahi son derece rahatsız eder.



Zina Ayetleri

Kur'an-ı kerimde zina ile ilgili olarak bilgi veren açık ayetler vardır. Bu ayetler şunlardır;

- İsra Suresi, 32. ayet; "Zinaya yaklaşmayın. Zira zina yapmak, bir hayasızlık olup çok kötü bir yoldur. "

- Nur Suresi, 2. ayet; " Zina yapan kadın ve zina yapan erkeklerin her birine yüz'er sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor iseniz, Allah'ın hükümlerini uygularken zina yapanlara acıma duymayın. Müminler arasından bir gurup da zina yapanlara uygulanan cezaya şahitlik etsin."

- Nur Suresi, 3. ayet; " Zina yapan erkek, zina yapan yahut müşrik olan bir kadın başkasını nikahına alamaz. Zina yapan bir kadın da yalnızca zina yapan ya da müşrik olan bir erkek ile evlenebilir. Bu, mümin olanlara haram kılınmıştır."

Zina Yapmak Ne Demek?

Zina yapmak; aralarında nikah akdi olmayan ergen bir kadın ile ergen durumdaki bir erkeğin cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder. Zina olarak ifade edilen bu durum ise kişiler tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleşir. Zina yapan kişiye ise, ‘zani’ denilmektedir. İslam dini bu zinayı kesin olarak yasaklamıştır. Ayrıca zina yapılmaması konusunda da uyarmıştır.

Zina yapmanın bir kimse için kötü olması kadar; zinadan kaçmak ve ondan uzak durmakta iyi ve sevap bir iştir. Zina, sadece evlilik dışı ilişkiye girmek suretiyle olmaz. Farklı şekillerde yapıldığında da günahtır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konuda açıklaması da şu şekildedir; Kur'an- ı kerimde zina etmeyin” denilmeyip “Zinaya yaklaşmayın” denilmesi, zinaya götürme tehlikesi bulunan tutum ve davranışlardan da uzak durmayı ifade eder. Burada zina yasağının ardından “Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur” denilmesi, zinanın insanın temiz fıtratına ve akl-ı selime aykırı olduğuna işaret etmektedir.