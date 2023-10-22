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‘Zimmet’ten takipsizlik verildi

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#Seçil Erzan#Dolandırıcılık#Denizbank
‘Zimmet’ten takipsizlik verildi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

SPOR dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da arasında olduğu 29 kişiyi, 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin TL dolandırdığı iddiası edilen bankacı Seçil Erzan (46) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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Erzan’ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Seçil Erzan ile Denizbank A.Ş. ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na (zimmet) aykırılık suçundan takipsizlik kararı verildi. Soruşturma konusu eylemde, yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Bazı mağdurların avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, “zimmet” suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirtti.

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#Seçil Erzan#Dolandırıcılık#Denizbank

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