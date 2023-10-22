‘Zimmet’ten takipsizlik verildi

Haberin Devamı

Erzan’ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Seçil Erzan ile Denizbank A.Ş. ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na (zimmet) aykırılık suçundan takipsizlik kararı verildi. Soruşturma konusu eylemde, yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Bazı mağdurların avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, “zimmet” suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirtti.