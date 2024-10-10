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Zimmet suçundan yakalama kararı çıkarılan oda başkanı gözaltına alındı

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#İzmir#Celil Anık#Ağır Ceza Mahkemesi
Zimmet suçundan yakalama kararı çıkarılan oda başkanı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 02:04

İzmir'de zimmet suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık gözaltına alındı.

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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve eski İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı.

Cezasının kesinleşmesinin ardından Anık'ın teslim olmaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Celil Anık, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Gaziemir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Anık'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#İzmir#Celil Anık#Ağır Ceza Mahkemesi

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