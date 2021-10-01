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Zimmet soruşturmasında belediye başkanlığı görevinden alınmıştı! Vefa Salman'a bir dava daha

#Yalova#Vefa Salman#Dava
Zimmet soruşturmasında belediye başkanlığı görevinden alınmıştı Vefa Salmana bir dava daha

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanı Vefa Salman'a bir dava daha açıldı. Salman ile dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve 3 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlamasıyla hazırlanan iddianame Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova Belediyesi'nce Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan taziye evinin ihalesinin usulsüz olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Başsavcılık, 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve belediye çalışanı İ.H.K, T.B ve M.S. hakkında iddianame hazırladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

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SALMAN VE 4 PERSONEL HAKKINDA HAPİS TALEBİ

19 Ocak 2019'da açıldığının fotoğraflarla tespit edildiği belirtilen taziye evi için 8 Şubat 2019 tarihinde 165 bin liraya ihaleye çıkıldığı kaydedilen iddianamede Salman ile 4 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Salman ve 4 personel, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

2020'DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

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Yalova Belediyesi'nde Şubat 2020'de başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in tutuklu, 33 sanığın ise tutuksuz yargılandığı dava ise sürüyor.

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