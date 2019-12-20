Zillet ne demek? Zillet nedir? Zillet TDK kelime anlamı

Haberin Devamı

Zillet, toplum içinde oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Kelimenin TDK'deki karşılığı halk arasında tam olarak bilinmese de oldukça yaygın kullanılır. Kelimenin anlamı bağlamdan hareketle kabul görmektedir. Peki, zillet ne demek?



Zillet Ne Demek?



Zillet, kelime anlamı olarak hor görülüş demektir. Kişinin kendisini küçük görmesi, çevresindeki tüm insanları kendinden üstün görmesi halidir. Kelime anlamı olarak zillet, kendinden üstün ya da zayıf herkesi üstün görerek onların elini öpmektir. El etek öpen kişiler aynı zamanda bunu menfaatleri için yapmaktadır.