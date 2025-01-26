Zile bastı hayatları kurtardı

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KONYA Selçuklu’da önceki gün 20.00 sıralarında, 7 dükkân ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı. Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı. Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu. Çökme anı cep telefonu ile görüntülenirken, son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK’lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa’nın (23) mahsur kaldığı belirlendi.

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5 kişinin enkaz altında kaldığı çöken binada, 216 araç ve 962 personel arama - kurtarma çalışmalarında bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KABUL ETMEDİLER

Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskân ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi. Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin, enkaz altından 5 saat sonra sağ kurtulan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’a ulaştıkları andaki mutlulukları ve yaptıkları sohbet kameralara yansıdı. Moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Arama kurtarma çalışmalarının 7’nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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15 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan, sağ tarafında ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi eşi Emine Mustafa’nın bulunduğunu söyledi. Çalışmalar sürerken olaydan 15 saat sonra, dün 11.00 sıralarında, enkaz altında kalan çiftten Emine Mustafa’nın cansız bedenine ulaşıldı. Saat 13.00 sıralarında da Turki Muhammed’in cansız bedenine ulaşıldı.

KOLONLARI KESTİĞİ İDDİA EDİLEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yıkılan binada oturan Yusuf Tunç, “Balıkçının tadilat yaptığını bilmiyorum. Ara duvarları almışlar ve alalı da bir-iki yıl oldu. Daha önce yatarken falan hiçbir ses duymuyorduk” dedi.

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‘EVLERİN HEPSİ DOLUYDU HERKESİ UYARDIM’

- APARTMANDA oturan Suriye uyruklu Ali El Hüseyin (20), binadan gelen sesi duyup, dairelerin kapı zillerine basarak vatandaşların dışarı çıkmasını sağladı. Daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçen Ali El Hüseyin, “Biz ses duymaya başladık. Sesi duyduktan sonra ben de apartmanda herkesin ziline basıp, çıkmalarını söyledim. Yardım edebildiğim kişilerin hepsini çıkarttım. Çoluk çocuk da kalmadı içeride. Ben aşağı indim ve inerken de bina yıkıldı. İki bina vardı. Apartmandaki evlerin hepsi doluydu. Yıkıldıktan sonra ağabeyimle birlikte hastaneye geldik. Bina yıkıldıktan sonra benim gözlerim falan kapandı” diye konuştu.

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33 yıllık binanın alt katına yeni açılan balıkçının kolonları kestiği iddia edildi. Bakan Yerlikaya olayı araştırdıklarını söyledi.

DÜKKÂN SAHİPLERİ GÖZALTINDA

- KRİZ merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait işyerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, bugün kadar herhangi bir şikâyet olmadığını ama her türlü iddiayı araştırdığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, binanın zemin katındaki dükkânı genişletmek için kolon kesildiği iddia edilen balık restoranını işleten K.Ü. ve çalışanı K.G. ile yandaki işyerlerinin hem mülk sahibi hem de işletmecileri K.D. ve R.Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.