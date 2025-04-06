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Zil yeniden çalıyor... 9 günlük tatil yarın bitiyor

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#LGS#Ramazan Bayramı#YKS
Zil yeniden çalıyor... 9 günlük tatil yarın bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

28 Mart’ta son ders zilinin çalmasıyla başlayan ikinci ara tatil yarın bitiyor.

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Ramazan Bayramı’nı da kapsayan ve hafta sonlarıyla 9 gün süren tatilin ardından 20 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran’da sona erecek.

ARA TATİL DERGİSİ

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ara tatilde de öğrenme süreçlerinin devam etmesine destek olmak adına ‘Arada 1’ dergisi hazırlandı. Dijital ortamda hazırlanan dergide, ailelerin ara tatil boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için etkinlik önerileri sunuldu.         m Eğitim SERVİSİ

2024-2025 TAKVİMİ

- İkinci dönem ara tatil sonrası ders başı: 7 Nisan

- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran

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- İkinci dönem sonu:   20 Haziran

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 21-22 Haziran

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#LGS#Ramazan Bayramı#YKS

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