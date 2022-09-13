Zil çaldı, haydi çocuklar sınıfa

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5 Eylül’de okulöncesi ve birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başlamıştı. Dün ise tüm kademelerde ders başı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte İstanbul’daki Sancaktepe Arif Nihat Anadolu Lisesi’nde yaptı. “Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunda önceliğimizden asla taviz vermedik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

20 gençle birlikte ilk ders zilini çalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu gezdi ve bir sınıftaki matematik dersine katıldı.

TARİHİNİZLE GURUR DUYUN

“Tüm çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmek. Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle iftihar edin.

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KONSOLLARA HAPSOLMAYIN

Dijital dünyanın imkânlarından faydalanırken sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar dolduramaz. Oku, düşün, uygula, neticelendir… Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Eğitim öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Eğitimli, inançlı, çalışkan gençlerimizden aldığımız güçle devletimizi 3 kıta, 7 iklimde söz sahibi yapacak hamlelere girişiyoruz. Ülkemizi uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz.”

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İLK GÜN İZLENİMLERİ

AÇILIŞ DANSI

MİNİKLERİN ilk gününe İstanbul’daki Beyazıt İlkokulu’nda tanık olduk. Dün ilk kez okullu olanlar şaşkın ve heyecanlı, uzun bir aradan sonra arkadaşlarına kavuşanlar ise mutluydu. İkinci sınıf öğrencileri Tuğçe Talu ile Berra Dayıoğlu, ilk günlerini sosyal medyada görüp öğrendikleri bir dansla kutladı.

LİSELİ OLDULAR

LİSELİLERİN ilk ders heyecanını İstanbul’da Atatürk Fen Lisesi’nde izledik. Bu yıl ilk kez liseli olan öğrenciler yoğun bir sınav maratonunu atlattı. Bazıları okula geldiği için çok heyecanlı, bazıları ise nasıl alışacakları konusunda tedirgindi.

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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Ders Yılı Başlangıç: 12 Eylül 2022

l. Ara Tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl Tatili: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

ll. Ara Tatil: 17-20 Nisan 2023

Ders Yılı Bitiş: 16 Haziran 2023