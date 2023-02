Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki kayıplar için saygı duruşuyla başlayan partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

‘KALKIN GİDİYORUZ’

“Büyük bir felaket yaşıyoruz. Haberi aldığımda hepiniz gibi dehşete düştüm. Aradım başkanlarımızı, ‘Kalkın gidiyoruz’ dedim. Hatay’a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar korkunç ve kâbustu. Gece indiğinde tükenmiştik. Nasıl anlatılır orada gece, buz gibi bir soğuk ve gerçek zifiri karanlık. Bir yere yerleştik ama dinlenmek, uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum o çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını, torunlarımı düşünüyorum, duygularım karmakarışık. Ülkede her şeyi bölüştüler acılar hariç. Yarın torunlarım büyüyecek, Allah ömür verirse soracaklar bana, ‘Dede en zor zamanlarda neredeydin, ne yapıyordun?’ Ne diyeceğim onlara? İşte o an içimde bir şey koptu. Anladım ki ben eski ben olamayacağım, o an itibarıyla aynı Kemal değilim.

Haberin Devamı

ARTIK İMAR AFLARINI AĞZIMIZA ALMAYACAĞIZ

Şunun da farkındayız ki bizim bir iktidarı değiştirmekten çok daha derin meselelerimiz var. İktidarı değiştireceğiz, orası kolay ama hepimiz biliyoruz ki değişim bir iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Çünkü zihniyeti değiştirmemiz lazım. Zihniyet değişmedikçe bu sorunlarla hep karşılaşacağız. Ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız, değerlerimizi yeni baştan örmemiz, devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Artık imar aflarını ağzımıza almayacağız. Plan yapıp uyacağız. Kurumlar inşa edeceğiz. Tek adamlar bu coğrafyada bir daha olmayacak. Vallahi de billahi de bu harami düzenini mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz. Son olsun bu.”

Kılıçdaroğlu dün attığı tweetlerde ise yüksek konut fiyatlarına değindi ve iktidara geldiklerinde 5 yıl yabancılara konut satışını engelleyeceklerini yazdı.