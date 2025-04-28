Zihinsel engelli sanıp alt sınıfa gönderdiler... Üstün zekâlı çocukların öğretmeni oldu

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ANTALYA’da Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olan görsel sanatlar öğretmeni Binnur Aydınyurt ilkokuldayken öğrenme güçlüğü yaşıyordu. Harflerle sayıları karıştırıyor, basit matematik işlemlerini rakamlar yerine elma ve ağaç çizerek yanıtlıyordu. Diğer çocuklardan farklı olan Binnur’un zihinsel engelli olduğu düşünüldü ve özel alt sınıfa verildi. Ancak Binnur’un annesiyle babası da eğitimciydi ve çocuklarına konulan bu tanının yanlış olduğunu düşünüyorlardı. Sonunda Binnur’un 3 zeka türünde akranlarından ileri olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Binnur sınıf atlatılarak eğitim hayatına dördüncü sınıftan devam etti.

HAYALİ RESSAMLIKTI

Ortaokulda öğretmeninin yeteneğini farkedip destek olmasıyla birlikte Binnur ressam olmayı aklına koydu. Sonrasında da resim hep hayatında oldu. Binnur Aydınyurt öğretmen olduktan sonra atandığı Kaş’ta köylülere sanatı sevdirmek için çalışmalar yaptı. Kalkan’da sergiler açtığı metruk binaların kültür evine dönüşmesine ön ayak oldu. Patara kazılarında çıkan eserlerin rölyeflerini yaptı, iki eseri Devlet Resim Heykel Müzesi himayesine alındı. Ancak onun en büyük başarılarından biri ‘sen okuyamazsın’ diyen zihinsel engelli olduğunu düşünen öğretmenine karşın Türkiye’nin en özel zekaya sahip öğrencilerinin yatılı okuduğu AR-GEM’de öğretmenlik yapması ve üstün yetenekli öğrencilerle çalışmasıydı.

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RAKAM YERİNE ELMA ÇİZİNCE

Aydınyurt hikayesini şöyle anlattı: “Kütahya’da ilkokul birinci sınıftayken harfleri ve rakamları karıştırıyordum. 2 ile 5’i toplamam istendiğinde sorunun karşısına 2 tane ağaç 5 tane elma çiziyordum. Okumada sıkıntım yoktu ama yazmak istemiyor, aradaki harfleri atlıyordum. A yerine gülen yüz, e gelecek yere güneş çiziyordum. Evde çekyatın arkasına yaptığım resimleri iğneleyerek kendi kendime sergi yapıyordum. Bir gün evde sergi açılışı yaparken mumları da yakınca odada yangın çıkarmıştım. Babam öğretmenevi müdüründen ‘bu kız sürekli evde sergi açtığını hayal ediyor, bari resimlerini siz duvarlara asın da mutlu olsun’ diyerek rica etmiş. İlk sergimi öyle açmış oldum. Ama 5’inci sınıfta İtalya’da barış temalı bir yarışmada dünya birinciliği kazandım.

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ANNEM BABAM ÖĞRETMEN OLMASAYDI

En büyük şansım annemin ve babamın öğretmen olması ve bana konulan tanıyı kabullenmemeleriydi.. Özel alt sınıfa gönderilince, Anadolu Üniversitesi’ne götürdüler. Yapılan testler sonucunda 1 alanda gerilik yani disleksi ancak görsel-uzamsal, duyusal ve sözel zekada ileri olduğum ortaya çıktı. Bu yeni tanıdan sonra özel alt sınıftan ayrıldım ve ikinci sınıftan dördüncü sınıfa atlatıldım. Ortaokulda Zakir Savaş isimli öğretmenim hayatıma en kıymetli dokunuşlardan birini yaparak beni resme daha fazla yöneltti. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ne başladım. Orada 1 buçuk sene ailemden uzakta okudum ancak tek başıma İstanbul’da olmak çok zordu. Kütahya’da güzel sanatlar lisesine geçtim ve oradan mezun oldum. Üniversiteyi de Burdur Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudum ve 25 yıl önce Antalya Kaş’ta öğretmenliğe başladım.

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160 IQ ÜSTÜ ÇOCUKLAR

- BİNNUR öğretmen “Benim yaşadığım sıkıntıları başka çocuklar yaşamasın diye bilhassa özel yetenekli çocuklarla çalışmak istedim ve BİLSEM’lerde görev yaptım” diyerek şöyle devam etti: “Tüm Türkiye’deki BİLSEM’lerde görev yapan sanat öğretmenlerinin koordinatörü oldum. Meslek hayatımın en özel görevlerinden biri de 160 IQ üzerindeki çocukların yatılı olarak öğrenim gördükleri AR-GEM’in kuruluş aşamasında görev almaktı. Daha sonra AR-GEM’de, yatılı müdür yardımcılığı yaptım. Ayrıca AR-GEM’in özel müfredatının yazılmasında görev aldım. Finlandiya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde üstün zekalılara özgü müfredatlara yönelik araştırma yapmak için görevlendirildim.”

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‘OKUYAMAZ’ DİYEN ÖĞRETMENİMİ BULDUM

- BİNNUR Aydınyurt ‘Bu çocuk okuyamaz, dört işlem yapamaz’ diyerek beni zihinsel engelliler sınıfına gönderen öğretmenini de yıllar sonra bulmuş: “Ona yaptığım çalışmaları anlattım. Hatırladı ve ‘evladım ne yapayım sen ne yazabiliyordun ne işlem yapabiliyordun’ dedi. Yanlış tanıyla özel alt sınıfa gönderilmiş bir çocukluk geçirdikten sonra hem sanat alanında hem de öğretmenlikte başarılı olmak için çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. 9 karma 18 kişisel sergi açtım ve sayısız üstün zekalı çocukla çalıştım. Şimdi hayalim üstün çocuklara yönelen öğretmenlerin gelişimlerine katkı sağlamak.”