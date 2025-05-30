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Zigana Tüneli’ne ayı girdi, yürüdüğü anlar kameraya böyle yansıdı

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#Zigana Tüneli#Yavru Ayı#Ayı Görüntüleri
Zigana Tüneli’ne ayı girdi, yürüdüğü anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 15:27

Dünyanın en uzun 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli’ne yavru boz ayı girdi. Tüneldeki sürücüler boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Gümüşhane’de dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli’ne giren yavru bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra yerleşim yerlerine iniyor.

YAVRU AYI TÜNELDEN ÇIKTIKTAN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Yiyecek arayışındaki yavru bozayı, dün gece saatlerinde Zigana Dağı eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın 3’üncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli’ne girdi. Tünelde koşan ayı, tünel çıktından sonra gözlerden kayboldu. Ayının koşarak tünelde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Zigana Tüneli#Yavru Ayı#Ayı Görüntüleri

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