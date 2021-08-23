MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriZifte bulanmÄ±ÅŸ yaralÄ± kaplumbaÄŸa, tedavi edilip doÄŸaya salÄ±ndÄ±
GeriGÃ¼ndem Zifte bulanmÄ±ÅŸ yaralÄ± kaplumbaÄŸa, tedavi edilip doÄŸaya salÄ±ndÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Ünsal YÜCEL/KEÅžAN, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 23.08.2021 - 15:11 | Son GÃ¼ncelleme:

Zifte bulanmÄ±ÅŸ yaralÄ± kaplumbaÄŸa, tedavi edilip doÄŸaya salÄ±ndÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Edirne'de zifte bulanmÄ±ÅŸ halde bulunan yaralÄ± kaplumbaÄŸa,Â Gala GÃ¶lÃ¼ Milli Parklar ÅžefliÄŸi'ndeki tedavisinin ardÄ±ndan, doÄŸaya salÄ±ndÄ±.Â

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde bir vatandaÅŸ, Ã¼zerine zift bulanmÄ±ÅŸ ve bitkin halde bulduÄŸu kaplumbaÄŸayÄ± KeÅŸan Belediyesi itfaiye ekiplerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ä°tfaiye ekipleri yaralÄ± hayvanÄ±, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Edirne DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gala GÃ¶lÃ¼ Milli Parklar ÅžefliÄŸi'ne getirdi.

Burada Ã¼zerindeki ve ayaklarÄ±ndaki asfalt ziftin temizlendiÄŸi kaplumbaÄŸa, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekipler tarafÄ±ndan temizlenip, tedavisinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kaplumbaÄŸa, doÄŸaya salÄ±ndÄ±.

KaplumbaÄŸanÄ±n temizlenme ve doÄŸaya salÄ±nma anÄ±, Edirne DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n internet sayfasÄ±nda da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Zifte bulanmÄ±ÅŸ yaralÄ± kaplumbaÄŸa, tedavi edilip doÄŸaya salÄ±ndÄ±

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi