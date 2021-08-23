Zifte bulanmÄ±ÅŸ yaralÄ± kaplumbaÄŸa, tedavi edilip doÄŸaya salÄ±ndÄ±

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde bir vatandaÅŸ, Ã¼zerine zift bulanmÄ±ÅŸ ve bitkin halde bulduÄŸu kaplumbaÄŸayÄ± KeÅŸan Belediyesi itfaiye ekiplerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ä°tfaiye ekipleri yaralÄ± hayvanÄ±, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Edirne DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gala GÃ¶lÃ¼ Milli Parklar ÅžefliÄŸi'ne getirdi.

Burada Ã¼zerindeki ve ayaklarÄ±ndaki asfalt ziftin temizlendiÄŸi kaplumbaÄŸa, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekipler tarafÄ±ndan temizlenip, tedavisinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kaplumbaÄŸa, doÄŸaya salÄ±ndÄ±.

KaplumbaÄŸanÄ±n temizlenme ve doÄŸaya salÄ±nma anÄ±, Edirne DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n internet sayfasÄ±nda da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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